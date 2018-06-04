Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага

4 июня исполняющим обязанности главного тренера борисовского футбольного клуба БАТЭ назначен Алексей Бага. В тренерский штаб также войдет Дмитрий Молош, сообщает пресс-служба команды.

Алексей Бага. Фото с официального сайта БАТЭ

Отмечается, что в настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции.

Алексей Бага и Дмитрий Молош в прошлом были игроками БАТЭ и выступали за клуб многие годы.

Напомним, 3 июня БАТЭ уволил главного тренера 52-летнего Олега Дулуба. Это решение было принято в связи «с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков».

Сам Дулуб заявил, что «с пониманием» отнесся к решению руководства. Он возглавил борисовскую команду 5 января 2018 года и стал первым главным тренером не из структуры клуба в его новейшей истории.

Под руководством Дулуба БАТЭ проиграл матчи за Суперкубок и Кубок Беларуси (в обоих соперником было брестское «Динамо»), затем выиграл восемь из восьми встреч чемпионата, но потом сыграл вничью с «Ислочью» и проиграл замыкающей турнирную таблицу «Городее». Борисовчане после 10 туров занимают первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя (минское «Динамо») на два очка.