Действующий чемпион мира назвал состав на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер действующего чемпиона мира по футболу — сборной Германии — Йоахим Лёв объявил окончательный состав команды.

Йоахим Лёв / Фото из официального твиттера Немецкого футбольного союза

Таким образом, защищать титул будут:

вратари — Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;

защитники — Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

полузащитники — Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди;

нападающие — Марио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.

За рамками официальной заявки остались проходившие сбор голкипер Бернд Лено, защитник Джонатан Та, нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен.