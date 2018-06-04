Действующий чемпион мира назвал состав на ЧМ-2018 по футболу

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Главный тренер действующего чемпиона мира по футболу — сборной Германии — Йоахим Лёв объявил окончательный состав команды.

Йоахим Лёв / Фото из официального твиттера Немецкого футбольного союза

Таким образом, защищать титул будут:

  • вратариМануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;
  • защитникиДжером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;
  • полузащитникиЮлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди;
  • нападающиеМарио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.

За рамками официальной заявки остались проходившие сбор голкипер Бернд Лено, защитник Джонатан Та, нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Германия

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