Действующий чемпион мира назвал состав на ЧМ-2018 по футболу
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Главный тренер действующего чемпиона мира по футболу — сборной Германии — Йоахим Лёв объявил окончательный состав команды.
Таким образом, защищать титул будут:
- вратари — Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;
- защитники — Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;
- полузащитники — Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди;
- нападающие — Марио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.
За рамками официальной заявки остались проходившие сбор голкипер Бернд Лено, защитник Джонатан Та, нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен.
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