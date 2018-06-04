У гродненской галереи изъяли помещение для нужд ЖЭСа

Власти Гродно лишили помещения галерею «Крыга». Это место будет использоваться «для производственных нужд» ЖЭСа.

В ноябре 2017 года в галерею ворвались милиционеры и представители администрации. Они сообщили о расторжении договора аренды. Формальной причиной разрыва договора стало окно в одной из комнат, которое владелец галереи Юрий Мацко несколько лет назад замуровал. Власти сочли это самовольной перепланировкой, передает Нrodna.life .

Юрий Мацко считает такой шаг необоснованным и незаконным. О расторжении договора его не предупредили, хотя сами представители городских служб сказали, что высылали заказное письмо. Билет о высылке владельцу галереи никто не показал.

Ответ из Управления жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия на заявление о продлении аренды помещения Юрий получил только несколько дней назад, после более полугода молчания городских властей. В письме указывается, что помещение не может быть выделено в аренду в связи с его использованием ЖЭС № 5 УЖРЭП Ленинского района для производственных нужд.

«Веники они там будут складывать или лопаты? Обидно страшно. За пять лет аренды я в это помещение вложил большие деньги, сделал ремонт, канализацию, отопление, батареи повесил, окна вставил», — сказал Мацко.

С галереей «Крыга» связана целая декада культурной жизни Гродно, где кроме выставок проходили презентации книг, а также встречи с культурными и общественными деятелями Беларуси. Последние годы галерея «Крыга» действовала вместе с Центром городской жизни, который также активно занимается продвижением белорусской культуры.