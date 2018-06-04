Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии

Сегодня Мосгорсуд вынес приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного в шпионаже.

Фото: Роман Цимбалюк, УНИАН

Приговор суда — 12 лет колонии строгого режима.

Корреспондент агентства «Укринформ» был задержан ФСБ 30 сентября 2016 года в Москве.

Ранее в ФСБ сообщали, что Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции.

По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.

Процесс по делу в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Вину обвиняемый не признал.