Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии

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Сегодня Мосгорсуд вынес приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного в шпионаже.

Фото: Роман Цимбалюк, УНИАН

Приговор суда — 12 лет колонии строгого режима.

Корреспондент агентства «Укринформ» был задержан ФСБ 30 сентября 2016 года в Москве.

Ранее в ФСБ сообщали, что Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции.
 
По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.
 
Процесс по делу в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.
 
Вину обвиняемый не признал.

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Тэги: шпионаж Россия-Украина Персона: Роман Сущенко Город: Москва

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