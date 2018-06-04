Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии
Сегодня Мосгорсуд вынес приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного в шпионаже.
Приговор суда — 12 лет колонии строгого режима.
Корреспондент агентства «Укринформ» был задержан ФСБ 30 сентября 2016 года в Москве.
Ранее в ФСБ сообщали, что Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции.
По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.
Процесс по делу в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.
Вину обвиняемый не признал.
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