Дело активиста Legalize Belarus Петра Маркелова суд отправил на доработку

Административное дело активиста Legalize Belarus Петра Маркелова отправлено на доработку. Такое решение приняла 4 июня судья Московского суда Минска Татьяна Мотыль, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Маркелова обвиняют по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение одного года) за то, что 31 мая он разместил в «Фейсбуке» свое фото на фоне здания Министерства внутренних дел с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (это IP-адрес сайта МВД). Это стало ответом на действия Министерства информации, которое 17 мая ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за торговлю наркотическими средствами и пропаганду их потребления. В числе заблокированных ресурсов — сайт Legalize Belarus, выступающий за легализацию в стране легких наркотиков, а также за смягчения наказания по «антинаркотическим» статьям Уголовного кодекса.

1 июня Маркелов был вызван на профилактическую беседу в УВД Московского района Минска, где на него составили протокол о совершении правонарушения. Из РУВД активиста доставили в суд — об этом он успел сообщить по телефону, затем связь с ним прервалась. Позже правозащитникам стало известно, что решение суда должно быть озвучено 4 июня. Выходные дни Маркелов провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Сегодня в суд поддержать Маркелова пришли его товарищи, правозащитники и общественные активисты. Подсудимый заявил, что не признает своей вины, так как ничего не нарушал, а сотрудник милиции, который составлял на него протокол, не смог предоставить никаких доказательств правонарушения, якобы совершенного Маркеловым.

В результате судья отправила протокол на доработку в РУВД.