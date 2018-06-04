Открытие Mercure Hotel на Зыбицкой снова перенесли

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Первый в Беларуси отель французского оператора Accor откроется 1 сентября.

Об этом сообщил директор КУП «Минская спадчина» Александр Кохан, передает Realt.by.

Эскизное решение

В апреле на Зыбицкой откроют французский отель Mercure

Гостиницу компании Accor, владеющей около 4 тыс. отелей по всему миру, должны были ввести в августе 2014 года, но стройка заморозилась на несколько лет, открытие переносилось не единожды. Сегодня стало известно, что отель откроют 1 сентября 2018 года.

Mercure построили за 21 млн долларов. Его высота — 3-4 этажа с подвалом, где предусмотрена гараж-стоянка на 45 машиномест. Всего здесь будет 126 номеров, фитнес-зал, ресторан и торговые площади.

Так как площадка новостройки прилегает к охранным зонам историко-культурных ценностей, объект проходил экспертизу негативного воздействия на окружающую среду.

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Тэги: Accor Mercure Hotel Зыбицкая Город: Минск

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