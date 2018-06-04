Россия увеличила поставки нефти в Беларусь

По итогам пяти месяцев этого года экспорт российской нефти в Беларусь вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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Как сообщили в Центральном диспетчерском управлении ТЭК (ЦДУ ТЭК) экспорт составил 7,526 млн тонн (из них в мае было поставлено 1,543 млн тонн).

В ЦДУ ТЭК отметили, что в I и II кварталах в Беларусь должно придти по 4,5 млн тонн нефти. График за январь-март был выполнен.

Ранее компания «Лукойл» заключила со своим дочерним предприятием ИООО «Лукойл Белоруссия» контракт на поставку в 2018 году 2,5 млн тонн нефти на сумму около 875 млн долларов.

Напомним, 28 марта заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель рассказал, что «основная задача, которую ставили и глава государства, и правительство, заключается в усилении работы по поиску углеводородов».

«На сегодняшний день, наверное, не приходится говорить о том, что мы стоим на пороге крупнейших открытий. Однако есть вероятность того, что мы сможем находить и утверждать месторождения с запасами около 1 млн тонн. Это реально», — подчеркнул чиновник.

На днях стало известно, что Беларусь ведет переговоры по поставкам в страну иранской нефти.