Донецк «проваливается» под землю
В закрытых шахтах должен проводиться водоотлив, но в условиях конфликта трату денег на это считают лишней.
Министр по вопросам временно оккупированных территории Украины Вадим Черныш заявил, что на территории Донецка спутники зафиксировали проседание почвы на 20-25 сантиметров, передает
«Это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре», — отметил Черныш.
В конце минувшей недели в эфире
До сих пор здесь обходилось без заметных чрезвычайных ситуаций. Однако разрушительные процессы продолжаются уже четыре года. Они начались под землей из-за массового закрытия шахт, которые затапливаются.
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