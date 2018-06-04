Донецк «проваливается» под землю

В закрытых шахтах должен проводиться водоотлив, но в условиях конфликта трату денег на это считают лишней.

Министр по вопросам временно оккупированных территории Украины Вадим Черныш заявил, что на территории Донецка спутники зафиксировали проседание почвы на 20-25 сантиметров, передает Ukrinform.ua .

«Это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре», — отметил Черныш.

В конце минувшей недели в эфире Нromadske.ua вышел новый документальный фильм-расследование «Зона отчуждения Донбасс». Фильм рассказывает о том, что из-за подтопления закрывающихся шахт, большинство из которых находится на неподконтрольных территориях, региону угрожает затопление и загрязнение воды. Экологическими беженцами могут стать не менее 2,5 миллиона человек.

До сих пор здесь обходилось без заметных чрезвычайных ситуаций. Однако разрушительные процессы продолжаются уже четыре года. Они начались под землей из-за массового закрытия шахт, которые затапливаются.