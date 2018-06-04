Приговор всей системе: активиста чуть не наказали за фейк

Активист Legalize Belarus Петр Маркелов едва не стал жертвой фейкового фото.

В отношении него было открыто административное производство по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение одного года).

Вся крамола заключалась в том, что он разместил на своей странице снимок, на котором он изображен с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (это IP-адрес сайта МВД) на фоне здания МВД.

Сегодня судья отправила протокол на доработку в РУВД.

Позже Петр опубликовал другое сообщение в сети, на котором видно, что протокол на него составили за… фотошоп.

«Это удар под дых всей системе», — написал в комментарии один из пользователей сети.