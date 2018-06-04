«Домыслы псевдожурналистов». Милиция открестилась от рейда на Зыбицкой

ГУВД прокомментировало информацию о «хапуне» и длительном нахождении в райуправлении отдельных правонарушителей.

Эти заявления являются «домыслом псевдожурналистов и не соответствует действительности», сообщила пресс-служба ведомства.

По словам руководства Центрального РУВД, в минувшие выходные в районе Зыбицкой милиция задержала несколько десятков человек за распитие спиртных напитков, но отпустила их после составления протоколов. В суд доставили только одного.

Официальная версия контрастирует с сообщениями очевидцев в соцсетях.

«Просто сегодня ночью случился трэш, я только вышел из милиции центрального РУВД, вчера в районе Зыбицкой хватали людей и засовывали в автозак просто так, я тоже попал под раздачу, был адекватный, у моей подруги остались телефон и куртка, она кричала, всем было похер. Привезли в отделение и там сидели люди примерно от 20 до 30, даже две семейные пары, всех заставили подписать протоколы о распитии алкоголя, кто не подписал, тех до понедельника оставили там, это просто жесть», — написал минчанин Андрей.

В ГУВД пообещали и впредь обращать внимание на распивающих спиртные напитки вне баров и летних террас.