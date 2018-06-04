Крахмальный завод отравил речку Гольшанку. Погибла рыба

Массовый мор рыбы произошел на реке Гольшанка. Погибшую рыбу также обнаружили гораздо ниже по течению - примерно в 30 км - на территории Воложинского района, между деревнями Богданово и Десятники.

Госинспекция охраны животного и растительного мира подозревает в отравлении реки местный крахмальный завод, передает БелТА . Жидкие стоки завода прорвали обваловку карт-накопителей и попали в реку.

Река Ольшанка (Гольшанка) включена в перечень водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки и миграции лососеобразных и осетрообразных.

Это не первый случай загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводов. 4 мая инспекторы Сморгонской МРИ начали в отношении юрлица административный процесс - тогда отходы только начали сочиться сквозь заграждение.