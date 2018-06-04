Беларусь почти наполовину увеличила экспорт в Индию

/ Экономика
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В I квартале года наша страна наторговала с Индией на 39% больше.

Об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом белорусско-индийского бизнес-форума, передает БЕЛТА.

«В прошлом году темп роста экспорта в Индию у нас по сравнению с 2016 годом составил 113%, за первый квартал нынешнего года — 139%», — сказал он.

Он уточнил, что импульс развитию сотрудничества между странами придал визит Александра Лукашенко в Индию в 2017 году.

По его мнению, товарооборот усилит продукция машиностроительных предприятий, создание особой экономической зоны «Бремино-Орша» и сотрудничество в фармацевтике.

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Тэги: торгово-промышленная палата Беларусь-Индия Персона: Владимир Улахович Город: Дели

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