Матери осужденных по «наркоманской» статье пришли к депутатам с наручниками

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«Матери 328» написали письмо Лукашенко с просьбой применить к заключенным «Акт гуманизации», снизить сроки на половину и дать шанс «тысячам юношам и девушкам, мужчинам и женщинам на нормальную жизнь и возможность приносить пользу своей стране».

«Мы против наркотиков. Всей душой понимаем, какое это зло. Но мелкое распространение, бытовой сбыт, хранение, употребление, совершенные внутри страны, не связаны с крупной контрабандой... За наркотики сидят тысячи заключенных. Тюрьма разучит их жить в социуме и после освобождения может толкнуть на новые преступления», — написали они в письме Лукашенко.

4 июня несколько матерей пришли в Палату представителей, чтобы обсудить с депутатами возможные изменения в законодательстве, сообщает Еuroradio.fm. Чтобы поддержать их, у входа в здание собралось около пятидесяти человек. У некоторых активисток были пластмассовые наручники.

«Этой акцией мы хотели показать, что наши сердца скованы именно наручниками — за боль наших детей, — говорит одна из «Матерей 328» Елена Кузьмина. — Мы просим депутатов, предлагающих какие–либо изменения в законодательстве, учесть наши просьбы, особенно обратить внимание на высокие сроки, которые сегодня применяются к осужденным по четвертой части статьи».

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Тэги: Матери 328 наркомания акция протеста Город: Минск

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