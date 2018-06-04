В главном порту Йемена атаковали судно ООН

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В результате нападения в моторном отсеке начался пожар.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок подтвердил информацию о нападении. По его словам, на данный момент инцидент исчерпан, сотрудники миссии находятся в безопасности, передает Reuters.com.

«Инцидент имел место. Мы не знаем, кто несет ответственность. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сказал Локок.

В портовой корпорации Йемена сообщили, что судно, используемое Всемирной продовольственной программой ООН, подверглось нападению после доставки груза в Ходейду. Оно стояло на якоре в ожидании разрешения покинуть воды, когда был получен сигнал бедствия в связи с пожаром в результате атаки извне.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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Тэги: порт ООН Персона: Марк Локок Город: Ходейда

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