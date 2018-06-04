Россия ограничит поставки белорусского молока

Ограничения затронут товары, поступающие на переработку и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литров.

Россельхознадзор введет ограничения с 6 июня, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано.

Надзорный орган принял такое решение из-за того, что из Беларуси продолжает поступать «небезопасная молочная продукция».

Больше всего нарушений обнаружено в сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка, молоке и сливках пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных.