Россия ограничит поставки белорусского молока

/ Экономика
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Ограничения затронут товары, поступающие на переработку и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литров.

Россельхознадзор введет ограничения с 6 июня, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано.

Надзорный орган принял такое решение из-за того, что из Беларуси продолжает поступать «небезопасная молочная продукция».

Больше всего нарушений обнаружено в сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка, молоке и сливках пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных.

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Тэги: Россельхознадзор белорусское молоко Беларусь-Россия Персона: Юлия Мелано Город: Москва

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