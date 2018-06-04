От извержения вулкана в Гватемале погибли более полусотни человек
Тела 25 погибших обнаружили в ходе поисково-спасательной операции 3 июня. В понедельник спасательные работы возобновились, и было сообщено об обнаружении еще 31 погибшего.
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Последняя цифра в 56 погибших пока официально не подтверждена. Глава Координационного агентства Гватемалы по уменьшению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас подтвердил данные о 33 погибших.
Масштабное извержение вулкана Фуэго, который находится в 40 километрах от столицы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа, началось 3 июня. Нынешнее извержение вулкана — сильнейшее за десятилетия.
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