От извержения вулкана в Гватемале погибли более полусотни человек

Тела 25 погибших обнаружили в ходе поисково-спасательной операции 3 июня. В понедельник спасательные работы возобновились, и было сообщено об обнаружении еще 31 погибшего.

Об этом сообщает Prensalibre.com .

Последняя цифра в 56 погибших пока официально не подтверждена. Глава Координационного агентства Гватемалы по уменьшению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас подтвердил данные о 33 погибших.

Actualización: se eleva a 25 la cifra de decesos por la eupción del #VolcánDeFuego de Guatemala. Video: @RBCNoticiasGT : pic.twitter.com/GFz345gW84 — SkyAlert (@SkyAlertMx) 4 июня 2018 г.

Масштабное извержение вулкана Фуэго, который находится в 40 километрах от столицы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа, началось 3 июня. Нынешнее извержение вулкана — сильнейшее за десятилетия.