Британские туристы сорвали рейс в Прагу

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Инцидент произошел в аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet.

Сотрудники авиакомпании были вынуждены отменить рейс и снять с него всех пассажиров из-за группы пьяных хулиганов, сообщает Daily Mail.

«Мы разочарованы поведением нескольких молодых людей, которые сорвали полет не только себе, но и другим 140+ попутчикам. Самолет — это не ночной клуб», — написали сотрудники.

Авиакомпания предложила пассажирам бесплатно полететь другим рейсом или получить возврат денег. Также лоукостер предоставил им бесплатную еду и напитки в качестве компенсации.

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Тэги: EasyJet Великобритания Чехия Город: Бристоль

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