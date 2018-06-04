Британские туристы сорвали рейс в Прагу

Инцидент произошел в аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet.

Сотрудники авиакомпании были вынуждены отменить рейс и снять с него всех пассажиров из-за группы пьяных хулиганов, сообщает Daily Mail .

«Мы разочарованы поведением нескольких молодых людей, которые сорвали полет не только себе, но и другим 140+ попутчикам. Самолет — это не ночной клуб», — написали сотрудники.

Disappointing behaviour of a few who ruined a Friday flight from #BristolAirport , not just for their mates, but for the 140+ who's flight was cancelled as a result of their follow-up actions. It's an aircraft - not a nightclub. #Respect #Families #CabinCrew #DrinkResponsibly — ASP Bristol Airport (@ASPAirport) 2 июня 2018 г.

Авиакомпания предложила пассажирам бесплатно полететь другим рейсом или получить возврат денег. Также лоукостер предоставил им бесплатную еду и напитки в качестве компенсации.