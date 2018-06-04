Британские туристы сорвали рейс в Прагу
Инцидент произошел в аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet.
Сотрудники авиакомпании были вынуждены отменить рейс и снять с него всех пассажиров из-за группы пьяных хулиганов, сообщает
«Мы разочарованы поведением нескольких молодых людей, которые сорвали полет не только себе, но и другим 140+ попутчикам. Самолет — это не ночной клуб», — написали сотрудники.
Авиакомпания предложила пассажирам бесплатно полететь другим рейсом или получить возврат денег. Также лоукостер предоставил им бесплатную еду и напитки в качестве компенсации.
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