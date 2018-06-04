Марадона круче Пеле и Яшина. Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона стал вторым в опросе. Лучшим игроком в истории чемпионатов мира признали уругвайца Эдгардо Гиджу.
Голосование проводилось по системе плей-офф: футболисты были разделены на пары, в которых фанаты выбирали лучшего, передает
Из числа советских футболистов был представлен вратарь Лев Яшин. Он вылетел на первой стадии, проиграв Марадоне.
Гиджу выступал на профессиональном уровне с 1944 по 1968 год. В составе сборной Уругвая нападающий в 1950 году стал чемпионом мира и отметился решающим голом. Он скончался в 2015 году.
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