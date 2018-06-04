Марадона круче Пеле и Яшина. Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории

/ Спорт
Просмотров: 20 Комментариев: 0

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона стал вторым в опросе. Лучшим игроком в истории чемпионатов мира признали уругвайца Эдгардо Гиджу.

Голосование проводилось по системе плей-офф: футболисты были разделены на пары, в которых фанаты выбирали лучшего, передает Lenta.ru. До финала дошли Гиджа и Марадона. В результате уругвайский нападающий набрал 51 процент голосов. В 1/8 финала он обошел бразильца Пеле.

Диего Марадона подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест»

Из числа советских футболистов был представлен вратарь Лев Яшин. Он вылетел на первой стадии, проиграв Марадоне.

Гиджу выступал на профессиональном уровне с 1944 по 1968 год. В составе сборной Уругвая нападающий в 1950 году стал чемпионом мира и отметился решающим голом. Он скончался в 2015 году.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: чемпионат мира по футболу лучший футболист Персона: Диего Марадона Эдгардо Гиджу

Другие материалы на эту тему:

Криштиану Роналду назван лучшим футболистом Европы

Криштиану Роналду назван лучшим футболистом Европы

Криштиану Роналду — лучший футболист планеты

Криштиану Роналду — лучший футболист планеты

Александр Глеб назван лучшим футболистом Беларуси в шестой раз

Александр Глеб назван лучшим футболистом Беларуси в шестой раз

Александр Глеб — лучший футболист Беларуси 2002 года

Александр Глеб — лучший футболист Беларуси 2002 года

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте