Марадона круче Пеле и Яшина. Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона стал вторым в опросе. Лучшим игроком в истории чемпионатов мира признали уругвайца Эдгардо Гиджу.

Голосование проводилось по системе плей-офф: футболисты были разделены на пары, в которых фанаты выбирали лучшего, передает Lenta.ru . До финала дошли Гиджа и Марадона. В результате уругвайский нападающий набрал 51 процент голосов. В 1/8 финала он обошел бразильца Пеле.

Из числа советских футболистов был представлен вратарь Лев Яшин. Он вылетел на первой стадии, проиграв Марадоне.

Гиджу выступал на профессиональном уровне с 1944 по 1968 год. В составе сборной Уругвая нападающий в 1950 году стал чемпионом мира и отметился решающим голом. Он скончался в 2015 году.