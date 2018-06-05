Соглашение об объединении электросистем Балтии и Европы подпишут в июне

Эстония рассчитывает заключить политическое соглашение с Латвией, Литвой и Польшей об объединении электросистем Балтийских стран с Европой к июньскому заседанию Совета ЕС.

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Встреча представителей стран Балтии и Польши прошла 4 июня в Таллинне, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Страны Балтии рассматривают три варианта объединения балтийских электросистем с Европой через Польшу: две линии переменного тока, одна линия переменного тока или одна линия переменного тока с одним соединением постоянного тока.

«Нам следует с помощью экспертов договориться о таком решении, которое будет наилучшим в техническом плане, не потребует дополнительных постоянных расходов, поможет снизить риск и гарантирует нашим потребителям высокую стабильность энергоснабжения», - подчеркнул премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Страны Балтии стремятся выйти из российской системы IPS/UPS, которая объединяет системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (электрокольцо БРЭЛЛ). Синхронизация с электросетью ЕС должна быть завершена к 2025 году.

В рамках проекта по отключению от БРЭЛЛ Литва приступила к демонтажу линии электропередачи в Беларусь. Литовское правительство критикует строительство БелАЭС и призывает другие страны Евросоюза бойкотировать электростанцию и не покупать белорусскую электроэнергию.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков, первый из которых планируют запустить в 2019 году, второй — в 2020-м.