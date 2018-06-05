Стало известно, в чем подозревается задержанный блогер из Калинковичей Виталий Манько

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Блогера из Калинковичей Виталия Манько подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, сообщила БелаПАН его супруга Валентина.

«Его задержали сотрудники финансовой милиции, вероятнее всего, уже увезли в Гомель. Допрашивали мужа сотрудники Следственного комитета. Нам только удалось узнать, что он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности в крупном размере», — сказала Валентина Манько.

В Калинковичах задержан блогер Виталий Манько — у ДФР к нему возникли вопросы

4 июня в доме блогера прошел обыск, сотрудники УДФР изъяли компьютеры, телефоны, носители информации. «Они ворвались к нам, перелезли через забор, я успела закрыть дверь. Они угрожали вызвать МЧС и взломать дверь», — отметила жена блогера.

В семье воспитывается шесть детей, младшему два месяца. Также у блогера забрали автомобиль на штрафстоянку, хотя он принадлежит жене.

Возле дома блогера собрались местные жители, которые выражали солидарность с Виталием Манько и недоумевали по поводу действий правоохранительных органов. Блогер известен в Калинковичах и полесском регионе своими видеосюжетами на Youtube, расследованиями, критикой местной власти. Многие благодарны Виталию Манько за правовую и информационную помощь.

В УВД Гомельского облисполкома БелаПАН сообщили, что претензии к Манько возникли со стороны УДФР. Другой информации пока нет.

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Тэги: блогер задержание Персона: Виталий Манько Валентина Манько Город: Калинковичи

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