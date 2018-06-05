Директор могилевского деревообрабатывающего предприятия обвиняется в получении взятки

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий областного центра. Он обвиняется в получении взятки.

Установлено, что руководитель в 2017 году систематически принимал для себя в качестве взяток деньги и приобретал выгоды имущественного характера за благоприятное решение вопросов о перечислении денежных средств в счет образовавшейся у предприятия перед одной из могилевских коммерческих структур кредиторской задолженности по ранее заключенному между субъектами хозяйствования договору.