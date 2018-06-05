Директор могилевского деревообрабатывающего предприятия обвиняется в получении взятки

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Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий областного центра. Он обвиняется в получении взятки.

Установлено, что руководитель в 2017 году систематически принимал для себя в качестве взяток деньги и приобретал выгоды имущественного характера за благоприятное решение вопросов о перечислении денежных средств в счет образовавшейся у предприятия перед одной из могилевских коммерческих структур кредиторской задолженности по ранее заключенному между субъектами хозяйствования договору.

Всего установлено четыре эпизода противоправной деятельности руководителя, рассказал БелаПАН прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Антон Панюков.

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Тэги: коррупция взятки Персона: Антон Панюков Город: Могилев

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