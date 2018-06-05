18-летнего парня приговорили к 10 годам за незаконный оборот наркотиков

Судом Минского района 4 июня постановлен приговор по уголовному делу о незаконном обороте не менее 73,43 г особо опасного психотропно-го вещества, совершенном организованной группой.

Обвиняемым проходил парень 2000 года рождения.

При этом на момент совершения преступления парню было 17 лет. Действуя в составе организованной группы, он занимался незаконным с целью сбыта оборотом особо опасного психотропного вещества – альфа-PVP с использованием мобильного телефона iPhone и ноутбука HР через приложение Vipole и Telegram.

Парень признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенных организованной группой, и на основании ч. 4 ст. 328 УК.