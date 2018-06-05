Парня приговорили к 10 годам за незаконный оборот наркотиков

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Судом Минского района 4 июня постановлен приговор по уголовному делу о незаконном обороте не менее 73,43 г особо опасного психотропно-го вещества, совершенном организованной группой.

Обвиняемым проходил парень 2000 года рождения.

При этом на момент совершения преступления ему было 17 лет. Действуя в составе организованной группы, он занимался незаконным с целью сбыта оборотом особо опасного психотропного вещества – альфа-PVP с использованием мобильного телефона iPhone и ноутбука HР через приложение Vipole и Telegram.

Парень признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенных организованной группой, и на основании ч. 4 ст. 328 УК.

Ему назначено лишение свободы на 10 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, пишет БелаПАН со ссылкой на Верховный суд.

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Тэги: наркотики суд Город: Минск

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