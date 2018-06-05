В Борисовском районе на ферме сгорели 18 телят
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Днем 4 июня на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода Борисовского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 13:59.
Спасатели совместно с работниками фермы эвакуировали 16 голов крупного рогатого скота и 4 теленка.
Спасти всех животных не удалось. В результате пожара погибли 18 телят, которые находились в дощатых инкубаторах вблизи здания фермы.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем,
Фото МЧС
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