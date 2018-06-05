В Борисовском районе на ферме сгорели 18 телят

Днем 4 июня на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода Борисовского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 13:59.

Спасатели совместно с работниками фермы эвакуировали 16 голов крупного рогатого скота и 4 теленка.

Спасти всех животных не удалось. В результате пожара погибли 18 телят, которые находились в дощатых инкубаторах вблизи здания фермы.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС.

Фото МЧС