В Борисовском районе на ферме сгорели 18 телят

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Днем 4 июня на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода Борисовского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 13:59.

Спасатели совместно с работниками фермы эвакуировали 16 голов крупного рогатого скота и 4 теленка.

Спасти всех животных не удалось. В результате пожара погибли 18 телят, которые находились в дощатых инкубаторах вблизи здания фермы.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: пожар телята МЧС Город: Борисов

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