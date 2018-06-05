В России очередной пожар в торговом центре. На этот раз в Казани

/ Происшествия
Просмотров: 140 Комментариев: 0

В Казани утром 5 июня загорелся торговый центр «Порт». Пожар в ТЦ произошел до его открытия для посетителей – на момент возгорания в здании находились только сотрудники. Они были эвакуированы.

Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих, сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших нет, пишут российские информационные агентства.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Россия пожар Город: Казань

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте