В России очередной пожар в торговом центре. На этот раз в Казани
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В Казани утром 5 июня загорелся торговый центр «Порт». Пожар в ТЦ произошел до его открытия для посетителей – на момент возгорания в здании находились только сотрудники. Они были эвакуированы.
Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих, сообщили в МЧС.
Данных о пострадавших нет, пишут российские информационные агентства.
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