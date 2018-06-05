В России очередной пожар в торговом центре. На этот раз в Казани

В Казани утром 5 июня загорелся торговый центр «Порт». Пожар в ТЦ произошел до его открытия для посетителей – на момент возгорания в здании находились только сотрудники. Они были эвакуированы.

Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих, сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших нет, пишут российские информационные агентства.