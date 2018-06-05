КГБ уничтожит незаконное вооруженное формирование под Могилевом

Совместные учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию пройдут с 4 по 7 июня 2018 года.

В учениях примут участие подразделения КГБ, МВД, пограничники, армия, МЧС и другие госорганы. Предусмотрено использование военной техники, сообщает пресс-служба КГБ.

По сценарию, в Могилевской области будет обнаружено условное незаконное вооруженное формирование, которое необходимо ликвидировать.

Тренировка силовиков проходит в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр.