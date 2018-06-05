Белый дом: встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня

Американо-северокорейский саммит все же, по-видимому, состоится. Администрация президента США участвует в подготовке встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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По последним данным лидеры США И КНДР встретятся в Сингапуре 12 июня в 09:00 по местному (04:00 по минскому) времени.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «передовая группа завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до того времени, пока не начнется саммит».

Разговоры о встрече на высшем уровне по линии Вашингтон — Пхеньян ведутся с начала весны.

16 мая в специальном заявлении для печати первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван заявил, что если высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента будут «загонять КНДР в угол» и требовать одностороннего отказа от ядерной программы, то Северная Корея готова прекратить участие в саммите глав КНДР и США.

В конце мая Дональд Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном отменена из-за колоссальной и откровенной враждебности, содержащихся в заявлении северокорейского лидера.

Позже он заявил, что саммит США — КНДР все же состоится.