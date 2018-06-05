Фотофакт. Под Добрушем «девятка» протаранила столб — водитель госпитализирован

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Дорожно-транспортное происшествие произошло под Добрушем на трассе М-10 недалеко от деревни Селище утром в понедельник, четвертого июня.

Водитель ВАЗ 2109 не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в столб. В результате аварии в салоне «девятки» оказался зажат 56-лений водитель.

Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью спецоборудования деблокировали мужчину и передали его бригаде «скорой».

Водитель госпитализирован с общими ушибами тела различной степени тяжести.

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Тэги: ДТП Город: Добруш

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