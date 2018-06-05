Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами извержения вулкана в Гватемале

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Гватемалы Джимми Моралесу в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана Фуэго в городе Сан-Мигель-Лос-Лотес.

«От имени белорусского народа и себя лично позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передать вам и всему народу Гватемалы слова поддержки в тяжелое для страны время», — говорится в соболезновании, которое приводит пресс-служба главы белорусского государства.

По последним данным из-за извержения вулкана погибло 69 человек, ранено — 46.

Эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тыс.