Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами извержения вулкана в Гватемале

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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Гватемалы Джимми Моралесу в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана Фуэго в городе Сан-Мигель-Лос-Лотес.

«От имени белорусского народа и себя лично позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передать вам и всему народу Гватемалы слова поддержки в тяжелое для страны время», — говорится в соболезновании, которое приводит пресс-служба главы белорусского государства.

По последним данным из-за извержения вулкана погибло 69 человек, ранено — 46.

Эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тыс.

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Тэги: Гватемала вулкан Персона: Александр Лукашенко

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