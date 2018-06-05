В Слониме утонул 67-летний рыбак

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Тело 67-летнего рыбака подняли сегодня утром на берег водолазы слонимского спасательного отряда. Трагедия, по данным ОСВОД, произошла накануне.

Фото pixabay.com

Как отмечается, мужчина ловил рыбу, но неожиданно исчез из поля зрения коллег, которые обнаружили на его месте лишь сланцы и удочку.

Рыбаки позвонили спасателям, после этого и начались поиски пропавшего. К сожалению, мужчина погиб.

В настоящее время компетентные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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Тэги: рыбалка утонул Город: Слоним

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