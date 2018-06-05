В Слониме утонул 67-летний рыбак

Тело 67-летнего рыбака подняли сегодня утром на берег водолазы слонимского спасательного отряда. Трагедия, по данным ОСВОД, произошла накануне.

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Как отмечается, мужчина ловил рыбу, но неожиданно исчез из поля зрения коллег, которые обнаружили на его месте лишь сланцы и удочку.

Рыбаки позвонили спасателям, после этого и начались поиски пропавшего. К сожалению, мужчина погиб.

В настоящее время компетентные органы устанавливают обстоятельства происшествия.