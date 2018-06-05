Фотофакт. «Красный пищевик» представил на «Белагро» свадебное платье из зефира

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Предприятия, участвующие в специализированной выставке «Белагро», творчески подошли к оформлению своих экспозиций.

Уже сообщалось, что, к примеру, Минский тракторный завод создал шестиметрового трансформера, который зазывает посетителей в свой павильон.

Красиво подошла к мероприятию и кондитерская фабрика «Красный пищевик», создавшая свадебное платье из зефира.

«Платье из зефира изготовлено специально для выставки, чтобы подчеркнуть изящество продукции», — сказали корреспонденту Naviny.by представители «Красного пищевика».

Сегодня на фабрике работает 1100 человек. 85% продукции изготавливают ручным способом женщины.

«Они это делают с радостью и восторгом, поэтому наш зефир изысканный, воздушный, красивый», — подчеркнули представители предприятия.

«Гастроли» платья продолжаться на Купалье в Александрии. Пока есть не собираются, заверили в «Красном пищевике».

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Тэги: Белагро-2018 Красный пищевик Город: Минск

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