Завершено расследование убийства на улице Куйбышева в Минске

Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и убийстве в столице.

Установлено, что 29-летний минчанин днем 29 декабря прошлого года в подъезде дома на улице Куйбышева нанес удары ножом пожилой женщине, в результате которых потерпевшая скончалась, после чего он совершил хищение ее имущества.

В ходе расследования этого убийства была также установлена причастность фигуранта к ранее совершенному тяжкому преступлению. В мае 2017 года он совершил разбойное нападение на женщину с использованием ножа в подъезде дома на улице Богдановича, после чего завладел имуществом потерпевшей.

Оба преступления совершены мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.

Действия обвиняемого в части событий мая 2017 года квалифицированы:

ч. 3 ст. 207 (разбой, с причинением тяжкого телесного повреждения);

ч. 1 ст. 14 и п. 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем);

В части событий декабря 2017 года:

ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения);

п.п. 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная ранее к мужчине, остается неизменной.