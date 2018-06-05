Завершено расследование убийства на улице Куйбышева в Минске

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Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и убийстве в столице.

Установлено, что 29-летний минчанин днем 29 декабря прошлого года в подъезде дома на улице Куйбышева нанес удары ножом пожилой женщине, в результате которых потерпевшая скончалась, после чего он совершил хищение ее имущества.

В ходе расследования этого убийства была также установлена причастность фигуранта к ранее совершенному тяжкому преступлению. В мае 2017 года он совершил разбойное нападение на женщину с использованием ножа в подъезде дома на улице Богдановича, после чего завладел имуществом потерпевшей.

Оба преступления совершены мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.

Действия обвиняемого в части событий мая 2017 года квалифицированы:

ч. 3 ст. 207 (разбой, с причинением тяжкого телесного повреждения); 

ч. 1 ст. 14 и п. 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем); 

В части событий декабря 2017 года:

ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения);

п.п. 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная ранее к мужчине, остается неизменной.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: убийство Следственный комитет Город: Минск

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