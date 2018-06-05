Жара отступает: в Беларуси ожидаются заморозки

В Беларуси станет заметно прохладнее. Ближайшие две ночи будут холодными, сообщили в Белгидромете.

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Так, 6 июня погоду на территории страны будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт, лишь днем в северо-восточных регионах страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку республики небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, на торфяниках Полесья местами ожидаются заморозки до 0..-2°С; во второй половине дня температура повысится до +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти.

В четверг, 7 июня, Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в прохладной воздушной массе. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, в отдельных районах на почве слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем +18..+24°С.