В Орше водитель БМВ на перекрестке сбил четырехлетнюю девочку

В Орше 4 июня водитель БМВ на перекрестке совершил наезд на четырехлетнюю девочку.

В 16:25 39-летний житель Орши, управляя личным автомобилем БМВ 525, совершал правый поворот с улицы Могилевской на улицу Черняховского на разрешающий сигнал светофора. Проезжая регулируемый перекресток, он совершил наезд на четырехлетнюю девочку, пересекавшую дорогу вместе с матерью на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу в Витебске. Мать в ДТП не пострадала.

Водитель в момент аварии был трезв.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета