В Гродно 17-летний аферист собирал с соседей деньги на мнимые похороны
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Ради наживы, зачастую, люди идут на все. В городе на Немане задержан 17-летний житель Гродно, которого обвиняют в мошенничестве.
Парень, ранее судимый за кражу в особо крупном размере, ходил по квартирам и собирал деньги якобы на похороны умершего соседа.
Когда жители домов поняли, что их обманывают, они обратились в милицию. Правоохранителями были установлено более 40 фактов лжепоборов.
В начале в действиях подозреваемого усматривался состав административного правонарушения «мелкое хищение». Однако в итоге в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
В настоящее время молодой человек находится по стражей.
Обсудим?