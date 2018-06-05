В Минске ищут хулиганов, разгромивших две остановки

Столичные правоохранители разыскивают хулиганов, которые разгромили два остановочных пункта.

Как сообщает Московский РУВД, группу молодых людей подозревают в том, что они 31 мая разбили два остановочных пункта по проспекту Дзержинского и улице Белецкого.

Отмечается, что парням примерно от 18 до 25 лет.

Милиция просит граждан, которые узнали на фото молодых людей, позвонить по телефонам: 8-044-551-04-11, 8-029-610-99-31.