Белорусский специалист Андрей Скабелка возглавил хоккейный клуб «Барыс»

/ Спорт
Просмотров: 73 Комментариев: 0

47-летний белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером хоккейного клуба «Барыс» (Астана, Казахстан). Об утверждении Скабелки в этой должности 5 июня сообщила пресс-служба команды.

Контракт с белорусом заключен на 2 года. В ближайшее время Скабелка приступит к формированию тренерского штаба.

Андрей Скабелка – в прошлом многолетний лидер сборной Беларуси, один из немногих, кто провел за национальную команду более 100 матчей. В составе сборной он сыграл в 133 встречах и набрал в них 114 (49+65) очков. Участник Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, участник 12 чемпионатов мира в различных дивизионах. Лучший хоккеист страны 1994 и 1997 годов.

Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работал в клубах «Металлург» (Новокузнецк), «Гомель», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сибирь», «Авангард», а также возглавлял сборную Беларуси (в 2012-2013 годах).

В качестве главного тренера завоевывал бронзовые медали чемпионата Беларуси с «Гомелем» (2010), а также бронзовые медали КХЛ с «Сибирью» (2014/15).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: КХЛ ХК Барыс Персона: Андрей Скабелка

Другие материалы на эту тему:

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Минское «Динамо» провело худший матч в сезоне

Минское «Динамо» провело худший матч в сезоне

Минское «Динамо» одержало победу в первом домашнем матче

Минское «Динамо» одержало победу в первом домашнем матче

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте