Белорусский специалист Андрей Скабелка возглавил хоккейный клуб «Барыс»

47-летний белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером хоккейного клуба «Барыс» (Астана, Казахстан). Об утверждении Скабелки в этой должности 5 июня сообщила пресс-служба команды.

Контракт с белорусом заключен на 2 года. В ближайшее время Скабелка приступит к формированию тренерского штаба.

Андрей Скабелка – в прошлом многолетний лидер сборной Беларуси, один из немногих, кто провел за национальную команду более 100 матчей. В составе сборной он сыграл в 133 встречах и набрал в них 114 (49+65) очков. Участник Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, участник 12 чемпионатов мира в различных дивизионах. Лучший хоккеист страны 1994 и 1997 годов.

Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работал в клубах «Металлург» (Новокузнецк), «Гомель», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сибирь», «Авангард», а также возглавлял сборную Беларуси (в 2012-2013 годах).

В качестве главного тренера завоевывал бронзовые медали чемпионата Беларуси с «Гомелем» (2010), а также бронзовые медали КХЛ с «Сибирью» (2014/15).