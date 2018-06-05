Проводницу российского поезда накажут за то, что продала белорусу кофе за евро

Житель Лунинца, следовавший из Минска в Вильнюс поездом Москва — Калининград формирования РДЖ, не имел при себе российских рублей и предложил проводнице оплатить кофе в евро.

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Позже он обратился в Белорусскую железную дорогу с вопросом, почему нельзя рассчитаться в поезде Москва — Калининград другой валютой, кроме российских рублей, ведь, кроме России, поезд следует через Беларусь и Литву.

«Я не знал, что в этом поезде можно рассчитываться только в российских рублях. В Россию я не ехал, а только в Литву, поэтому были только белорусские рубли и евро. Я две валюты и предложил проводнице. Она посоветовалась с коллегой, и та ей сказала, чтобы брала евро», — рассказал житель Лунинце «Медиа-Полесью» .

В БЖД пассажиру посоветовали направить свой вопрос Российским железным дорогам. Однако там не разъяснили, можно ли в их поездах платить другими валютами, но при этом сообщили, что «по итогам служебного расследования за допущенные нарушения служебных обязанностей определена мера ответственности причастных работников поездной бригады».

«Я не жаловался на проводницу вагона, что рассчитала меня в евро. Я лишь хотел, чтобы руководство разъяснило, почему нельзя расплачиваться в белорусских рублях, и чтобы это вопрос был рассмотрен для удобства пассажиров всех трех стран», — пояснил пассажир.