Биржа: доллар и евро подорожали на торгах 5 июня

5 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0001 пункта (0,004%) и составил 2,3458 белорусского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0008 пункта (0,04%) и составил 2,0052 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0032 пункта (0,10%) и составил 3,2349 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть Brent снижаются и находятся около отметки 74,6 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 повысился на 0,0532 рубля и составил 61,9822 рубля.