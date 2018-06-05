Открытие развлекательного комплекса возле Куропат запланировано 5 июня на 15:00

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Открытие развлекательного комплекса возле Куропат запланировано на 5 июня. Такую информацию сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Мы спрашивали у охранников, других людей, нам сказали, что открытие запланировано на сегодня в 15:00», — сказал он.


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Северинец также напомнил, что на протяжении этой недели оргкомитет по защите урочища планирует проведение ежедневных акций возле находящегося вблизи мемориала развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим».

Развлекательный комплекс с рестораном «Поедем поедим» находится в 50 метрах от Куропат. Несколько лет назад здесь хотели создать развлекательный комплекс «Бульбаш-холл», однако его строительство было заморожено.

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции против открытия нового комплекса.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец

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