Открытие развлекательного комплекса возле Куропат запланировано 5 июня на 15:00
Открытие развлекательного комплекса возле Куропат запланировано на 5 июня. Такую информацию сообщил
«Мы спрашивали у охранников, других людей, нам сказали, что открытие запланировано на сегодня в 15:00», — сказал он.
Северинец также напомнил, что на протяжении этой недели оргкомитет по защите урочища планирует проведение ежедневных акций возле находящегося вблизи мемориала развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим».
Развлекательный комплекс с рестораном «Поедем поедим» находится в 50 метрах от Куропат. Несколько лет назад здесь хотели создать развлекательный комплекс «Бульбаш-холл», однако его строительство было заморожено.
С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции против открытия нового комплекса.
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