В Беларуси с начала года утонули более 100 человек, почти половина из них — в мае

В Беларуси с начала года утонули более 100 человек. «Обстановка становится тревожной. На 4 июня в республике утонули 102 человека, из них 8 несовершеннолетних», — рассказал председатель республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Анвар Игамбердиев.

При этом только за май погибли 45 человек.