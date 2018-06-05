В Беларуси с начала года утонули более 100 человек, почти половина из них — в мае
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В Беларуси с начала года утонули более 100 человек. «Обстановка становится тревожной. На 4 июня в республике утонули 102 человека, из них 8 несовершеннолетних», — рассказал председатель республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Анвар Игамбердиев.
При этом только за май погибли 45 человек.
По словам Игамбердиева, в этом году работники ОСВОД спасли 23 человека, трое из них несовершеннолетних, пишет
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