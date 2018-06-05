Под Минском машина сбила 10-летнюю девочку — водитель скрылся с места ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Минском районе недалеко от деревни Старина днем в понедельник, 4 июня.

По информации Госавтоинспекции Минской области, ребенка машина сбила примерно в три часа дня на дачах «Зеленый Бор».

Сбив девочку (марка автомобиля пока не установлена), водитель с места аварии скрылся, пишет БелаПАН.

Ребенок получил травмы разной степени тяжести. Школьница была доставлена родственниками в больницу.

ГАИ просит всех располагающих какой-либо информацией о происшествии сообщить по телефонам: (017) 204-42-44, (017) 229-06-14.

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Тэги: ДТП пострадал ребенок

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