Видеофакт. Немец на тракторе с домом-бочкой едет по Беларуси на ЧМ по футболу

За первые сутки действия белорусско-российского «спортивного» соглашения границу Беларуси в безвизовом порядке пересекли пять иностранных болельщиков, направлявшихся на чемпионат мира по футболу в Россию.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, первый болельщик, гражданин Германии, въехал в Беларусь 4 июня через пункт пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Он следовал в Москву.

Большого наплыва иностранных болельщиков на белорусской границе в Госпогранкомитете ожидают в преддверии первого матча чемпионата мира.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, было подписано в Минске 29 мая министрами иностранных дел двух государств Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым.

Матчи планетарного первенства, которое пройдет с 14 июня по 15 июля, примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.

Белтелерадиокомпания планирует показать все поединки в прямом эфире.