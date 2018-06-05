Правительство одобрило вхождение ЕБРР в капитал «Белинвестбанка»

/ Экономика
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Правительство одобрило вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал «Белинвестбанка». Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета министров № 414.

«Одобрить проведение открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» работы с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению в акционерный капитал данного общества инвестиций», — говорится в постановлении.

В 2015 году ЕБРР и белорусское правительство подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации «Белинвестбанка». Документом, в частности, предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор.

В свою очередь Европейский банк оказывает всестороннюю поддержку «Белинвестбанку» путем содействия в предприватизации и продаже принадлежащих государству акций.

«Белинвестбанк» основан в 1992 году, находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений) и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны, пишет БелаПАН.

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Тэги: Белинвестбанк ЕБРР

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