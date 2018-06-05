Видеофакт. В Домодедово автомобиль вылетел на тротуар и снес компанию 18-летних ребят

В Подмосковье в городском округе Домодедово легковушка после столкновения с другим автомобилем вылетела на тротуар и снесла компанию из трех 18-летних парней. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Водитель машины FAW не пропустил на повороте ехавший навстречу Peugeout под управлением 23-летней жительницы Татарстана, сообщает ГУ МВД по Московской области.

После столкновения Peugeout выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Двое из них находятся в травматологическом отделении больницы в состоянии средней степени тяжести. Третьего юношу после осмотра отпустили домой.