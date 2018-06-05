В Беларуси хотят отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра

По мнению главы Минтранса Анатолия Сивака, в Беларуси надо отвязать уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра.

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Чиновник сообщил, что в течение третьего квартала станет понятно, изменится ли ситуация в этом вопросе с 1 января следующего года.

В то же время министр подчеркнул, что техосмотр очень важен как процедура, которая должна контролировать процесс ремонта авто, и подтвердить удовлетворительное техсостояние транспортных средств может исключительно качественная диагностика, пишет БЕЛТА .

В Беларуси систему камер фотофиксации намерены перевести в непрерывный режим работы. Это поможет контролировать уплату автовладельцами страховых взносов, а также определять машины, которые не прошли вовремя государственный техосмотр.

По словам заместителя директора УП «Белтехосмотр» Владимира Пиульского, в Беларуси более половины автомобилей не проходят регулярно техосмотр.