В Беларуси хотят отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра

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По мнению главы Минтранса Анатолия Сивака, в Беларуси надо отвязать уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра.

Фото pixabay.com

Чиновник сообщил, что в течение третьего квартала станет понятно, изменится ли ситуация в этом вопросе с 1 января следующего года.

В то же время министр подчеркнул, что техосмотр очень важен как процедура, которая должна контролировать процесс ремонта авто, и подтвердить удовлетворительное техсостояние транспортных средств может исключительно качественная диагностика, пишет БЕЛТА.

В Беларуси систему камер фотофиксации намерены перевести в непрерывный режим работы. Это поможет контролировать уплату автовладельцами страховых взносов, а также определять машины, которые не прошли вовремя государственный техосмотр.

По словам заместителя директора УП «Белтехосмотр» Владимира Пиульского, в Беларуси более половины автомобилей не проходят регулярно техосмотр.

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Тэги: техосмотр дорожный сбор Персона: Анатолий Сивак

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