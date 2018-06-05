Стала известна дата прощания и похорон Леонида Неведомского
В Большом драматическом театре имени Товстоногова сообщили дату прощания и место похорон известного советского актера Леонида Неведомского, который умер в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге.
В БДТ отметили, что церемония прощания с актером состоится 7 июня с 11 до 13:00 на главной сцене театра.
После этого, тело покойного доставят в храм Воскресения Словущего на Литературных мостках, где пройдет отпевание.
Похоронен Леонид Неведомский на Волковском кладбище.
Напомним, будущий актер родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей Виталия Иосифовича и Марии Марковны.
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