Стала известна дата прощания и похорон Леонида Неведомского

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В Большом драматическом театре имени Товстоногова сообщили дату прощания и место похорон известного советского актера Леонида Неведомского, который умер в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге.

Фото с сайта vesti.ru

В БДТ отметили, что церемония прощания с актером состоится 7 июня с 11 до 13:00 на главной сцене театра.

После этого, тело покойного доставят в храм Воскресения Словущего на Литературных мостках, где пройдет отпевание.

Похоронен Леонид Неведомский на Волковском кладбище.

Напомним, будущий актер родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей Виталия Иосифовича и Марии Марковны.

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Тэги: российский актер похороны Персона: Леонид Неведомский

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