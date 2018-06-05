В Малорите мужчина во время прогулки с внуками обнаружил костные останки 11 человек

В Малорите 4 июня милицию обратился местный житель и рассказал, что во время прогулки с внуками в насыпи песка он обнаружил костные останки.

На место выехала следственно-оперативная группа.

«По результатам предварительного исследования, по количеству черепных костей можно говорить о захоронении 11 человек: десяти мужчин и одной женщины.Костные фрагменты изъяты для проведения медико-криминалистической экспертизы, которая установит предположительную давность захоронения», — рассказала БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

По ее словам, на территории обнаружения останков в 1940-х годах проходили боевые действия.