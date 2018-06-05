В Малорите мужчина во время прогулки с внуками обнаружил костные останки 11 человек

/ Общество
Просмотров: 811 Комментариев: 0

В Малорите 4 июня милицию обратился местный житель и рассказал, что во время прогулки с внуками в насыпи песка он обнаружил костные останки.

На место выехала следственно-оперативная группа.

«По результатам предварительного исследования, по количеству черепных костей можно говорить о захоронении 11 человек: десяти мужчин и одной женщины.Костные фрагменты изъяты для проведения медико-криминалистической экспертизы, которая установит предположительную давность захоронения», — рассказала БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

По ее словам, на территории обнаружения останков в 1940-х годах проходили боевые действия.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: кости захоронение Персона: Татьяна Сивицкая Город: Малорита

Другие материалы на эту тему:

В Минске через братскую могилу хотят протянуть траншею с коммуникациями

В Минске через братскую могилу хотят протянуть траншею с коммуникациями

Родственники расстрелянных — под пыткой

Родственники расстрелянных — под пыткой

Гроб с телом Майкла Джексона оказался… пуст?

Гроб с телом Майкла Джексона оказался… пуст?

Страсть к игре — в природе человека

Страсть к игре — в природе человека

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте