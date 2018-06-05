Сотрудники ГАИ предупредили защитников Куропат за нарушение ПДД

Сотрудники ГАИ предупредили участников акции против открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» за нарушение правил дорожного движения (ПДД) — нельзя находиться на проезжей части.

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Оппозиционный политики Павел Северинец поблагодарил гаишников за то, что они не применяют каких-либо мер в отношении протестующих.

Северинец сообщил журналистам, что коротко переговорил с сотрудниками ГАИ. «Они меня спросили, что будет происходить дальше. Я ответил: «Ребята, вас подставляют. Милиционеры, которые должны реагировать на акции, прячутся в 200 метрах отсюда, а посылают вас. Милиционеры сказали, что понимают», — рассказал политик.

К акции присоединился заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Возле развлекательного комплекса сейчас находится более десяти человек.