Сотрудники ГАИ предупредили защитников Куропат за нарушение ПДД

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Сотрудники ГАИ предупредили участников акции против открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» за нарушение правил дорожного движения (ПДД) — нельзя находиться на проезжей части.

Фото носит иллюстративный характер

Оппозиционный политики Павел Северинец поблагодарил гаишников за то, что они не применяют каких-либо мер в отношении протестующих.

Защитники Куропат перекрыли въезд на территорию развлекательного комплекса

Северинец сообщил журналистам, что коротко переговорил с сотрудниками ГАИ. «Они меня спросили, что будет происходить дальше. Я ответил: «Ребята, вас подставляют. Милиционеры, которые должны реагировать на акции, прячутся в 200 метрах отсюда, а посылают вас. Милиционеры сказали, что понимают», — рассказал политик.

К акции присоединился заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Возле развлекательного комплекса сейчас находится более десяти человек.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: ГАИ нарушение ПДД Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец Алексей Янукевич Город: Минск

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