Автор фильмов о войне на Донбассе покончил с собой

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На месте смерти 36-летнего украинского режиссера Леонида Кантера нашли предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается.

Кантер совершил суицид в Черниговской области, в одном из сел Бахмацкого района, передает NV.ua.

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили труп мужчины со сквозными огнестрельными ранениями в челюсть. Рядом нашли оружие.

Журналист и друг Кантера Катерина Мизина подтвердила информацию о самоубийстве режиссера. «Это правда. Леонид Кантер решил путешествовать дальше. Это его выбор», — написала она в Facebook.

Леонид Кантер был одним из режиссеров документального фильма «Миф» о жизни погибшего в зоне АТО оперного певца Василия Слипака. Также он режиссировал фильм «Добровольцы Божьей четы», который рассказывает о боевых действиях на востоке Украины. Эта лента получила приз зрительских симпатий 13-го Гданьского международного фестиваля документального кино.

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Тэги: война на Донбассе суицид кинорежиссер Персона: Леонид Кантер Город: Чернигов

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