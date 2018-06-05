Автор фильмов о войне на Донбассе покончил с собой

На месте смерти 36-летнего украинского режиссера Леонида Кантера нашли предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается.

Кантер совершил суицид в Черниговской области, в одном из сел Бахмацкого района, передает NV.ua .

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили труп мужчины со сквозными огнестрельными ранениями в челюсть. Рядом нашли оружие.

Журналист и друг Кантера Катерина Мизина подтвердила информацию о самоубийстве режиссера. «Это правда. Леонид Кантер решил путешествовать дальше. Это его выбор», — написала она в Facebook.

Леонид Кантер был одним из режиссеров документального фильма «Миф» о жизни погибшего в зоне АТО оперного певца Василия Слипака. Также он режиссировал фильм «Добровольцы Божьей четы», который рассказывает о боевых действиях на востоке Украины. Эта лента получила приз зрительских симпатий 13-го Гданьского международного фестиваля документального кино.